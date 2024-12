Consiglio Regionale, il comunicato. L’esito dei lavori al termine delle Commissioni di questa mattina

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 12 dicembre – La situazione del presidio ospedaliero di Sant’Omero, è stata oggi discussa in Commissione di Vigilanza, convocata dal presidente Sandro Mariani – precisa la nota online. In audizione Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl di Teramo; Franco Santarelli, direttore amministrativo della medesima Asl; Guido Angeli, responsabile della Direzione medica del presidio e Domenico Lori, direttore delle attività amministrative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al secondo punto all’ordine del giorno, il diniego degli atti sui lavori di allungamento della pista dell’aeroporto d’Abruzzo, chiesti dalla consigliera Erika Alessandrini (Movimento 5 Stelle). Sono intervenuti Luca Bruni, direttore generale della Saga spa, e Luisa Del Proposto, rup del progetto – A seguire, le nuove audizioni sui lavori per il raddoppio ferroviario Pescara-Roma – Francesco Ramella, consulente del Comitato Cittadini Manoppello, ha introdotto gli interventi; è stato poi ascoltato il presidente dell’Ersi Abruzzo, Luigi Di Loreto, e i sindaci di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, di Sulmona, Gianfranco Di Piero e di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. La Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive, presieduta da Nicola Campitelli, si è poi riunita in seduta straordinaria e congiunta con la Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali, presieduta da Vincenzo D’Incecco, per l’esame del progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, riguardante il processo di riassetto complessivo, riorganizzazione e implementazione delle aree industriali regionali con l’istituzione della nuova azienda ARUAP (Azienda Regionale Unica delle Aree Produttive) che succederebbe all’attuale ARAP (Azienda Regionale delle Aree Produttive) portando a compimento la fusione tra l’ARAP ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti (CSI), come tutti gli altri Consorzi Industriali già assorbiti dall’ARAP a seguito della Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23. Sono stati sentiti l’assessore regionale competente, Tiziana Magnacca e il direttore del Dipartimento Lavoro e Attività produttive, Germano De Sanctis e saranno fissate ulteriori audizioni per le prossime sedute – recita la nota online sul portale web ufficiale.

