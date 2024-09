Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale di Pescara, D’Addazio: occorrono misure urgenti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Occorrono misure urgenti e di buon senso contro l’incredibile escalation di violenza a danno dei medici e degli altri operatori sanitari, dell’ospedale di Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è certamente dare uno stop agli episodi di aggressione dentro i reparti ospedalieri, con segnali e provvedimenti mirati che risultino efficaci e in aggiunta a quelli eventualmente già esistenti – aggiunge la nota pubblicata. In tal senso ho raccolto le preoccupazioni degli operatori del servizio di accoglienza, ben 30, a rischio di essere licenziati – aggiunge la nota pubblicata. Parte di loro potrebbero perdere il posto di lavoro per dar spazio alle guardie giurate – si apprende dalla nota stampa. In qualità di consigliere regionale ed ex sindacalista mi preme evidenziare l’importanza di preservare i posti di lavoro in essere – si apprende dalla nota stampa. Senza considerare che l’impiego di ulteriori guardie giurate, a mio avviso, non rappresenta la soluzione alla problematica – si legge sul sito web ufficiale. Sicuramente queste figure professionali fungono da deterrente visibile contro il crimine ma la loro capacità d’intervento è ampiamente limitata, come è noto anche agli autori di atti delinquenziali – precisa il comunicato. Bene se l’organico verrà ampliato di qualche unità per presidiare non solo l’esterno e l’ingresso del pronto soccorso ma per garantire la massima sicurezza di tutti gli operatori sanitari e dei pazienti esiste un’unica soluzione: la presenza delle forze dell’ordine o dell’esercito”. Lo afferma il consigliere di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

