Consiglio Regionale, la nota. Megalò 2, Febbo: Tar respinge istanza della Sile

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Ieri, il TAR di Pescara ha rigettato la cautelare avanzata da Sile costruzioni in merito alla costruzione del centro commerciale Mirò, il cosiddetto Megalò 2. Il merito si discuterà il 23 giugno 2023. Si tratta di un altro risultato positivo rispetto a una vicenda che ormai si trascina da anni e su cui abbiamo registrato un “incapricciarsi” della società che, se pur legittimamente, insiste nel voler ottenere un’autorizzazione che gli Enti hanno già più volte negato – Voglio ricordare che stiamo parlando della realizzazione di un’opera impattante sia dal punto di vista ambientale sia della sicurezza idraulica e soprattutto dal punto di vista socio economico per l’intero comprensorio – riporta testualmente l’articolo online. Per quanto mi riguarda continuerò a seguire la pratica tenendo fermamente la posizione di assoluta contrarietà da sempre espressa”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it