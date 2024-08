Consiglio Regionale, la nota. Monaco chiede revoca delle Delibere per abbattimento cervi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Alessio Monaco, Capogruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra chiede la revoca delle delibere di Giunta regionale che prevedono l’abbattimento dei cervi nella nostra regione – si apprende dalla nota stampa. “Ci batteremo ad ogni livello – aggiunge Monaco – perché non venga attuata questa azione di sterminio degli animali – precisa il comunicato. Siamo lieti che anche una parte della maggioranza politica che sostiene il Governo regionale abbia compreso che la salvaguardia dell’ambiente è fondamentale per la nostra sopravvivenza – viene evidenziato sul sito web. Siamo perfettamente in sintonia con le posizioni espresse dal WWF e ci confronteremo in Regione, con la Giunta, per scongiurare questi provvedimenti che sono in contrasto con ogni criterio di buonsenso e civiltà”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it