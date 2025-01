Consiglio Regionale, la nota. MSNA, Falivene: puntiamo a garantire continuità affettiva e massima trasparenza

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Pescara, 22 gennaio – Istituito nei giorni scorsi, a Pescara, il Tavolo tecnico dei Tutori per minori stranieri non accompagnati (MSNA) convocato dalla garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Proseguiamo nel percorso di confronto e di approfondimento su tutte le problematiche che riguardano le figure dei tutori e di riflesso la concreta tutela dei MSNA. Un dialogo – ha spiegato Falivene – che ha visto la partecipazione dei tutori Marina Febo, Raffaella Leone, Ivano Placido, Nadia Torre, Francesca Germani, Teresa Francese e Riccardo Recinella, e ci ha permesso di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti che riguardano in particolare la continuità affettiva e relazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Molto spesso, infatti, il personale che opera nelle strutture residenziali tende a ruotare frequentemente e di conseguenza per i ragazzi e i bambini ospiti sorgono evidenti difficoltà a instaurare un rapporto affettivo stabile che, di conseguenza, è possibile coltivare solo con i tutori – precisa il comunicato. Questo aspetto aiuta a comprendere quindi l’importanza di queste figure che rappresentano un punto di riferimento indispensabile – si apprende dalla nota stampa. Su questi e su altri temi continueremo a confrontarci con cadenza mensile portando avanti, al tempo stesso, l’obiettivo di garantire la massima trasparenza nel sistema di tutela dei MSNA. E’ importante ricordare che la Regione Abruzzo è l’unica in Italia ad aver introdotto un database che contiene tutte le informazioni utili come il numero dei minori presenti nelle strutture, i giorni di permanenza e il conto economico”. “Nel frattempo – conclude Falivene – proseguono le lezioni della quarta edizione del corso di formazione per i tutori, al quale partecipano oltre 50 persone, che si concluderà il 25 febbraio”.

