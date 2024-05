Consiglio Regionale, la nota. Paolucci e Pepe su risorse per l’agricoltura

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– I consiglieri regionali Silvio Paolucci e Dino Pepe intervengono per sottolineare le difficoltà dell’agricoltura abruzzese che – si legge in una nota – dopo i danni di un anno fa è ancora senza alcun sostegno e non ne avrà a breve, come avevamo più volte temuto e annunciato – riporta testualmente l’articolo online. Servono altri fondi per rispondere all’urgente situazione e del comparto – Appoggiamo e rilanciamo la mobilitazione dei sindaci che sono scesi in campo, chiedendo alla Regione di convocarli al più presto in Commissione e al ministro Lollobrigida di sveltire e potenziare gli aiuti promessi. “Nulla si muove per l’erogazione delle risorse regionali – aggiungono Pepe e Paolucci – 12,5 milioni stanziati in bilancio grazie alla nostra mobilitazione come opposizione, di cui ad oggi restano coperti solo 5 milioni che potrebbero arrivare a 10 milioni ricorrendo ai capitoli da cui la Giunta ha attinto per la sanità, obiettivo da concordare da parte della Giunta con le 14 sigle che rappresentano il comparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Al palo anche i prestiti Fira da 5.000, 10.000 e 15.000 euro, a causa di lungaggini procedurali incompatibili con le esigenze del mondo produttivo – Calma piatta anche sul fronte dei 7 milioni originariamente a disposizione attraverso il decreto n. 104 del 2023 ai sensi del decreto 102 del 2004 incrementati di appena 10 milioni dall’ultimo decreto Lollobrigida, a fronte di richieste per 1 miliardo di euro da parte delle regioni colpite, tra cui l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nessuna proroga dei mutui e delle agevolazioni previdenziali”. “Di fatto le misure ritenute urgenti, a fronte del rischio concreto di crisi nel settore che ha visto decimati i propri raccolti, non si sono ancora materializzate, in linea con l’assenza di ascolto e misure da parte della Regione”, concludono i consiglieri di opposizione – si apprende dalla nota stampa.

