Consiglio Regionale, la nota. Pari Opportunità: presidente Pestilli agli Stati Generali delle Donne a Chioggia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Oggi, in occasione del decennale degli Stati Generali delle Donne a Chioggia del 29/30 novembre si è svolto un incontro molto articolato sui temi delle Pari Opportunità. Ha parecipato il presidente CPO Abruzzo, Rosa Pestilli, avendo la Commissione pari opportunità aderito ufficialmente agli “Stati Generali delle Donne”. “Molto apprezzata la tavola rotonda ‘Il lavoro delle donne nelle Regioni D’Italia’ – dichiara Pestilli – con la delegazione del coordinamento regionale, che ha illustrato un dossier elaborato dalle rappresentanti delle diverse regioni degli Stati Generali delle Donne, documento che sarà portato all’ attenzione della politica per determinare linee ed azioni utili ed incisivi alla qualificazione del lavoro, del benessere e della sicurezza delle donne – Durante la Plenaria degli Stati Generali delle Donne sono stati sottoscritti importanti protocolli per percorsi e progettualità condivisi”. (com/red)

