Consiglio Regionale, la nota. Penne, D’Addazio: Dopo anni via De Caesaris torna sicura

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sono in corso di svolgimento i lavori di rifacimento di via De Caesaris a Penne, strada che collega il centro storico alla circonvallazione Aldo Moro – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un intervento atteso da anni poiché il tratto stradale, che serve anche numerosi residenti, versa in condizioni di parziale impraticabilità per il traffico di autovetture, risultando pericoloso per il transito pedonale”. Lo comunica il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio che spiega come tale intervento sia stato finanziato “per un importo complessivo di cinquanta mila euro grazie ad uno specifico emendamento da me presentato nel bilancio regionale del 2022 e reiterato nel bilancio 2023. Finalmente si procede alla sistemazione e al ripristino del manto stradale, nel pieno rispetto della natura storica dell’area, rendendo nuovamente sicura e fruibile la centralissima via – Tengo a ringraziare l’amministrazione comunale per il fattivo coinvolgimento e per il celere disbrigo delle procedure di avvio dei lavori – precisa il comunicato. Penne – osserva il Consigliere – sta vivendo un momento di ‘vivacità’: solo nel recentissimo periodo abbiamo avuto l’inaugurazione di un nuovo supermercato, la riapertura della piscina e del teatro comunali, l’avvio di nuove attività commerciali, l’acquisto di alcune case al costo simbolico di un euro che saranno ristrutturate, senza contare le numerose presenze di turisti e visitatori che hanno animato il paese durante il periodo estivo e in concomitanza di alcuni tradizionali eventi – Segnali importanti – commenta – che evidentemente attestano un aumento di potere attrattivo del territorio e di miglioramento della qualità della vita”, conclude D’Addazio – (com/red)

