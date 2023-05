Consiglio Regionale, la nota. Penne, D’Addazio: investire sui nostri giovani

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– E’stata presentata, questa mattina, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, la X edizione dell’evento artistico di fine anno del Liceo ‘L. da Penne-Mario dei Fiori’, indirizzo design, alla presenza della dirigente scolastica, prof.ssa Eleonora Dell’Oso, e del responsabile sartoria e del prodotto Brioni, Angelo Petrucci – aggiunge la nota pubblicata. “Quest’anno – ha dichiarato il Consigliere – il tradizionale evento si arricchisce di una importante novità: il proficuo connubio tra l’istituto scolastico e l’azienda Brioni, i cui primi risultati li potremo apprezzare durante la manifestazione del 1 giugno prossimo attraverso una sfilata di moda che vedrà protagonisti gli studenti – precisa il comunicato. Un progetto ambizioso e che guarda lontano – ha evidenziato – con l’obiettivo di formare alte professionalità e di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa è pienamente il linea – ha rimarcato D’Addazio – con il progetto di legge da me presentato, che approderà in Consiglio regionale il prossimo 30 maggio – che intende promuovere Penne e l’area Vestina come il polo regionale, e non solo, della produzione sartoriale made in Italy”. “Mostreremo alla cittadinanza – ha spiegato la preside Dell’Oso – una kermesse artistica che coinvolge tutti gli studenti del liceo e che avrà come momento centrale il defilè di abiti realizzati all’interno dei nostri laboratori e di quelli con marchio Brioni, anche grazie al prezioso apporto dell’azienda con cui abbiamo firmato una convenzione: la nostra scuola entrerà a fare parte del circuito delle scuole che hanno una collaborazione con le aziende di Altagamma – Se Penne sarà riconosciuta come capitale della sartoria e della moda anche per il nostro Liceo sarà motivo di grande crescita”. “Ringrazio la Preside ed il consigliere D’Addazio per la sensibilità e l’impegno sulla materia – ha esclamato Petrucci – e noi siamo molto lieti di aver adottato il rinomato istituto pennese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma di Altagamma, ente che ingloba le imprese dell’alta industria culturale e creativa promuovendo le eccellenze italiane nel mondo, consentirà ai nostri ragazzi di avere visibilità a livello nazionale, e anche oltre confine, sul loro operato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto punta sulla formazione, sull’individuazione delle specifiche vocazioni dei nostri giovani e sul collegamento diretto tra la realtà scolastica e quella del lavoro”. Presenti in conferenza stampa anche Alessandro e Cinzia, due studenti dell’ultimo anno – “Ci ha stupiti la magnifica accoglienza a noi riservata dal personale della Brioni – hanno affermato – unitamente alla grande esperienza formativa vissuta che ci ha catapultati nel vero mondo del lavoro, dall’ideazione alla produzione”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.