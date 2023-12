Consiglio Regionale, la nota. Pepe:previsto declassamento della sanità teramana

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Il declassamento della sanità teramana è scritto nero su bianco nella delibera regionale n° 683 del 17 Ottobre, non necessita di poteri di preveggenza – viene evidenziato sul sito web. Il Piano della Rete ospedaliera che il centrodestra ha predisposto penalizza la nostra provincia, depotenziando e tagliando importanti servizi – precisa la nota online. ‘Nessun depotenziamento per Atri e Sant’Omero, ma piuttosto una razionalizzazione delle specializzazioni per evitare inutili doppioni’ sono le parole del Consigliere Di Matteo, parole dietro le quali si nasconde il taglio di due Primari a Sant’Omero, per Chirurgia e Ginecologia-Ostetricia, che, mi dispiace contraddirlo, è offensivo definire “inutili doppioni”, quando servono un territorio di oltre 80 mila cittadini che rischiamo di dirottare irrimediabilmente sulle strutture delle vicine Marche – si apprende dalla nota stampa. Per quanto riguarda Oculistica ad Atri, poi, il Consigliere Di Matteo è bene che sappia che sta liquidando come “inutile doppione” un reparto considerato d’eccellenza non da me, ma da tutti gli utenti che si rivolgono a quella struttura per diverse tipologie di problemi – precisa la nota online. Un reparto che andrebbe potenziato e non ridotto a servizio semplice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ‘Nulla è ancora deciso per il Dea di II livello, la confusione deriva probabilmente da un refuso già corretto nel Piano’ queste le parole del Consigliere Di Matteo riguardo gli ospedali altamente specializzati – aggiunge la nota pubblicata. Parole che confermano da una parte il mancato coraggio di Marsilio e di tutto il centro destra di fare scelte chiare e alla luce del sole subito, tutto è stato rinviato di 3 anni, e dall’altra l’intenzione, corroborata dalle scelte odierne di potenziare i presidi di altri territori, di portare i Dea di II livello solo su Pescara e L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Riguardo la Terapia intensiva neonatale, ribadisco al collega Di Matteo che Teramo deve avere i 12 posti letto previsti per altri presidi e non 2 come scritto sul documento redatto dalla Verì che di fatto permette solo la semplice assistenza – si apprende dal portale web ufficiale. Su una sola cosa sono d’accordo col Consigliere Di Matteo: in Commissione avremo modo di chiarire tutti i dubbi e, aggiungo, di difendere la sanità della nostra provincia attraverso la votazione degli emendamenti”. E’ quanto si legge in una nota di Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

