Consiglio Regionale, la nota. Pescara-Roma, Verrecchia: sempre fatti tangibili

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Detto e fatto, gli annunci del presidente Marco Marsilio trovano sempre seguito in azioni concrete per la nostra regione – si apprende dalla nota stampa. La comunicazione del Mit in merito ai finanziamenti e all’imminente avvio delle gare d’appalto per il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria Pescara-Roma conferma la piena disponibilità di investimento da parte del Ministero – riporta testualmente l’articolo online. Adesso attendiamo le gare d’appalto e le aperture dei cantieri per i primi due lotti – precisa il comunicato. Il governo Marsilio sta rispondendo con fatti tangibili alle tante problematiche che per anni e anni non sono state affrontate e il progetto di rilancio della ferrovia fa guadagnare all’Abruzzo oltre un secolo di arretratezza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it