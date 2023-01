Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: “Nuovo Consiglio per aiuti a imprese”

- Advertisement -

L’Aquila, 3 gennaio – Il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, esponente del Movimento 5Stelle, raccoglie il “grido d’allarme” di diverse imprese e partite iva abruzzesi che da qualche giorno, attraverso la stampa, criticano fortemente la finanziaria di Regione Abruzzo appena approvata – si apprende dal portale web ufficiale. “Siamo di fronte ad un vero e proprio svilimento di migliaia di realtà imprenditoriali medio e piccole che sono state lasciate all’abbandono – dichiara Pettinari – Non si è fatto nulla per loro – aggiunge testualmente l’articolo online. Avevamo chiesto interventi per il contrasto del caro bollette anche per le imprese e non solo per le famiglie, il taglio di Irpef e Irap, una riduzione delle tasse automobilistiche regionali e il rifinanziamento di quelle leggi regionali che intervenivano a sostegno delle attività produttive – Nessuna proposta è stata presa in considerazione – Zero risorse impegnate in tal senso”. “Chiedo l’immediata convocazione di un Consiglio regionale che ponga all’ordine del giorno un provvedimento emergenziale che sani questa vergognosa mancanza del centrodestra – incalza il vicepresidente – Una situazione che appare ancora più grave e paradossale se si pensa che questo Esecutivo regionale ha concesso, nuovamente, un finanziamento sproporzionato per il ritiro del Napoli Calcio, stanziando 4 milioni di euro per tre anni – precisa la nota online. Probabilmente queste sono le priorità per questa maggioranza, che preferisce investire tutto su un unico settore, lasciando che migliaia di imprese e partite iva chiudano i battenti – Un collasso economico che è già iniziato nel 2022 e che, se non si pone rimedio, sarà ancora più disastroso nel 2023”. “Chiudo, sottolineando quanto propagandistica e retorica appaia oggi la narrazione politica della destra abruzzese che, anche sui suoi tradizionali ‘cavalli di battaglia’, come la sicurezza, lascia a zero le voci sul sostegno alle polizie municipali”, conclude Domenico Pettinari – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

