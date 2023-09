Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: “Biglietto unico per l’Aquilano”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Un solo biglietto che valga per l’intera area del capoluogo di Regione e che comprenda tutti i Comuni limitrofi della Città dell’Aquila”. E’ questa la proposta lanciata dal consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e spiega: “L’integrazione fra territori, la nascita tanto auspicata della città territorio oltre che l’imprimatur di città smart per residenti e turisti, parte dalla facilità dei trasporti locali, della loro razionalizzazione e conseguente sviluppo”. Pietrucci ha depositato in Consiglio regionale, alla 2^ Commissione Territorio, a nome del Partito Democratico dell’Aquila e di concerto con il segretario Nello Avellani, la proposta di un sistema di integrazione tariffaria per l’area del Capoluogo (un biglietto unico) che parta dall’esercizio 2023 e che individui le risorse adeguate a una misura che è già realtà in altri territori d’Abruzzo, dove gli enormi benefici sia per l’utenza che nella diminuzione dei flussi di traffico sono stati già abbondantemente verificati”. (com/red)

