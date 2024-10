Consiglio Regionale, la nota. Premio Pigro, Cavallari: ricevute ampie rassicurazioni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sono lieto di poter annunciare che nel corso dell’odierna seduta del Consiglio Regionale ho avuto ampie rassicurazioni dall’Assessore Santangelo che anche l’edizione 2024 del premio Pigro, dedicato alla memoria di Ivan Graziani, vedrà la compartecipazione economica di Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un impegno, quello dell’Assessore, che mi soddisfa e rincuora perché dimostra che anche Regione Abruzzo comprende il valore e la rilevanza extra locale del premio”. Così, in una nota, il Consigliere regionale del Gruppo Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari che, a margine dei lavori odierni del Consiglio Regionale, ha voluto esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto – recita il testo pubblicato online. “Continuerò a vigilare affinché anche per il triennio 25 – 27 al premio Pigro siano riconosciute le dovute coperture economiche, senza dover per forza passare da atti di sollecito da parte di noi consiglieri ma per il solo fatto che Regione Abruzzo tiene ad un premio che rappresenta una kermesse riconosciuta a livello nazionale e per questo in grado di dare lustro all’intera regione”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it