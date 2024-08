Consiglio Regionale, la nota. Presentato Festival Transumanza 2024. Sospiri: “Frutto di una legge visionaria”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Torna il Festival “TRA – La Transumanza che unisce”, un’iniziativa promossa e finanziata dal Consiglio regionale d’Abruzzo, presentata oggi a Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dall’8 al 30 agosto saranno in programma circa 30 appuntamenti, che spaziano dalla cultura alla scoperta dei territori agro-pastorali – aggiunge la nota pubblicata. Protagonisti del Festival sono i comuni dell’Abruzzo interno, con la chiusura degli eventi a Chieti e L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Continuiamo a dare valore e sostanza ad un’idea di Transumanza che vorremmo proiettare nel futuro – ha spiegato il presidente Lorenzo Sospiri – Il Consiglio regionale ha condensato in una legge l’orizzonte di questo percorso e anche il Festival che presentiamo oggi è frutto di questa visione – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo ottenuto il riconoscimento dall’Unesco, ma non ci fermiamo – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno si aggiunge una collaborazione qualificata con il Gal (Gruppo Azione Locale) ‘Gran Sasso Laga’ che svolgerà una propria iniziativa con lo scopo di sostenere e rilanciare i contenuti culturali del saltarello, da cui trae ispirazione la ‘Notte dei Serpenti’”. Sospiri punta l’attenzione anche sul progetto parallelo a quello del festival, che prevede di ricongiungere tutte le vie dei Tratturi, rendendo fruibili anche i tratti al momento non percorribili – “Entro settembre – spiega il presidente del Consiglio – sarà pronta una prima stesura del Piano Speciale Territoriale da sottoporre ad una preliminare conferenza dei servizi, soprattutto alle Soprintendenze – La strategia territoriale che abbiamo impostato con i dipartimenti di Regione Abruzzo, vuole qualificare le seguenti categorie tematiche: turismo, ambiente, identità, cultura e attività”. La vicepresidente Marianna Scoccia ha sottolineato il ruolo della fondazione Crea – si apprende dal portale web ufficiale. “La nuova fondazione Consiglio Regionale Eventi avrà il prezioso ruolo di dare concretezza a quegli interventi normativi che valorizzano l’arte, la cultura e l’identità dell’Abruzzo – Il Festival ‘TRA – La Transumanza che unisce’ inaugura uno stile innovativo di collaborazione tra Consiglio e Giunta, con un’alleanza nel segno delle tradizioni dei nostri territori”. Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo e il presidente del “Gal Gran Sasso Laga”, Carlo Matone – IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

