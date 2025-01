Consiglio Regionale, la nota. Progetto Case, Di Primio incontra Ater e Comune: massima disponibilità a dare risposte chiare

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo: A seguito di una richiesta d’intervento e poi dell’incontro con i residenti del Progetto Case, il difensore civico della Regione Abruzzo Umberto Di Primio, nei giorni scorsi, ha invitato, negli uffici aquilani della Difesa civica, il Presidente dell’Ater L’Aquila, Quintino Antidormi e l’assessore ai lavori pubblici del Comune dell’Aquila, Vito Colonna – “E’ stata l’occasione per un confronto sulle problematiche esposte dai cittadini – ha spiegato Di Primio – in particolare, in merito agli avvisi di pagamento ricevuti dagli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei Map, già assegnatari di alloggi di Edilizia popolare dell’Ater dell’Aquila – Inoltre, si è discusso anche dei finanziamenti Cipe per la Ricostruzione degli alloggi Ater e della opportunità di organizzare momenti di confronto con gli altri attori istituzionali coinvolti nella gestione della ricostruzione dei condomini misti, ovvero quelli ove risiedono proprietari di immobili e affittuari Ater”. A margine dell’incontro, per tutti i partecipanti utile e proficuo, il Difensore civico ha espresso “gratitudine per la disponibilità mostrata dal presidente Antidormi e dall’assessore Colonna apprezzando il positivo approccio che loro tramite, Ater e Comune L’Aquila, hanno avuto rispetto a problematiche risalenti nel tempo e sulle quali, tutti hanno preso l’impegno di dare risposte chiare e tempestive ai cittadini, nella consapevolezza che, qualunque sarà la soluzione, essa non prescinderà mai dal perseguimento del bene comune e dal rispetto della legge, rifuggendo qualsiasi personalismo”. Nei prossimi giorni, sempre su invito del Difensore Civico Di Primio, prima che si incontrino nuovamente gli attori istituzionali, i cittadini torneranno nuovamente a Palazzo dell’Emiciclo per condividere le nuove iniziative – si apprende dalla nota stampa.

