Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Un Premio per idee d’impresa nel Parco d’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo premia con 2.000 euro le migliori idee di impresa potenzialmente realizzabili nei territori del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il concorso “Nuove idee di Business per il PNALM”, rivolto ai cittadini fino ai 35 anni compiuti, singoli o in gruppo, residenti dei comuni abruzzesi del Parco, è ancora attivo e ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 10 febbraio 2024 per presentare le proposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le domande, oltre l’anagrafica dei soggetti partecipanti, devono contenere una breve descrizione dell’idea e una semplice definizione del business plan che dimostri la concreta fattibilità del progetto – recita il testo pubblicato online. Il contributo concesso non servirà a finanziare l’idea imprenditoriale e non è legato ad eventuale rendicontazione, si tratta esclusivamente di un incentivo pensato per stimolare i giovani a farsi promotori attivi dello sviluppo economico dei loro territori d’origine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una commissione valuterà le Startup presentate secondo i criteri stabiliti nel bando, stilando una graduatoria – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno premiati i migliori dieci progetti selezionati. Per partecipare sarà necessario compilare il modello di iscrizione disponibile sul sito istituzionale del Consiglio, al link https://www.crabruzzo – recita il testo pubblicato online. it/avvisi/concorso-di-idee-nuove-idee-di-business-nel-pnalm o, in alternativa, scaricabile dal Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo, serie speciale n. 209 del 6 dicembre 2023. La presentazione delle candidature dovrà avvenire esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.crabruzzo – it, entro le ore 24:00 del 10 febbraio 2024. I Comuni coinvolti sono: Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga e Villetta Barrea – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto, finanziato dal Consiglio regionale, fa parte delle iniziative che celebrano i cento anni dall’istituzione del “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”.

