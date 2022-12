Consiglio Regionale. San Liberatore a Maiella, al via i lavori su sp 62

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “L’abbazia di San Liberatore a Maiella e lo splendido percorso naturalistico delle Gole dell’Alento torneranno presto pienamente raggiungibili da turisti e cittadini abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Nella giornata di ieri, infatti, la Provincia di Pescara – concludendo un iter avviato nel 2019 da un’apposita risoluzione da me presentata in Consiglio Regionale – ha pubblicato la determina di affidamento, alla ditta VE.MA. Srl di Pescara, dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della transitabilità della Strada Provinciale 62. L’arteria, unico accesso all’abbazia, era stata interessata nel 2019 da una frana significativa che ha determinato il restringimento della carreggiata e l’attivazione del senso unico alternato, rendendo disagevole l’afflusso verso uno dei gioielli della Val Pescara e dell’intera Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Criticità che avevo appurato personalmente nel settembre 2019, quando mi ero recato in loco per svolgere un sopralluogo e successivamente presentare una risoluzione finalizzata a stanziare i fondi necessari ad un intervento risolutivo – riporta testualmente l’articolo online. A distanza di tre anni accogliamo con soddisfazione l’avvio dell’intervento tanto atteso, così da scongiurare un ulteriore deterioramento della situazione a causa degli agenti atmosferici invernali – precisa la nota online. I lavori, dall’importo di poco inferiore ai 100mila euro, dovrebbero concludersi entro giugno, rendendo nuovamente fruibile, per l’inizio della stagione estiva, la strada che conduce ad una delle mete turistiche più apprezzate del territorio, ambita oltretutto da numerose coppie abruzzesi per celebrare le proprie nozze – Intendo pertanto ringraziare l’intero Consiglio Regionale, che nel gennaio 2020 ha unanimemente approvato la risoluzione, e la Provincia di Pescara per l’aggiudicazione dei lavori – precisa la nota online. Particolarmente entusiasta il sindaco di Serramonacesca, Sebastiano Massimiano: «Una notizia che attendevamo da tempo e costituisce una ventata di ottimismo in vista del prossimo anno, restituire alla piena fruibilità degli utenti un’attrazione turistico-religiosa di rilievo come l’abbazia, senza contare le Gole dell’Alento, significa infatti valorizzare non solo il nostro Comune ma l’intero Abruzzo”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it