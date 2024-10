Consiglio Regionale. Sanità, Paolucci: “comprensibile preoccupazione sindaci provincia di Chieti”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Dall’Assemblea dei sindaci della Asl a cui stamane ho partecipato, appare sempre più chiara e palpabile la preoccupazione dei territori sullo stato di salute della sanità. Vero è che la Asl della Provincia di Chieti è sottofinanziata dalla Giunta Marsilio, ma ciò non giustifica il fallimento della gestione Schael. L’attuale contrapposizione fra Asl di Chieti, il cui management è stato confermato dal Governo regionale ed esecutivo, sulle cause del pesante disavanzo registrato da quella e dalle altre Asl, non è che la manifestazione più palese di un corto circuito istituzionale che però non risolve i gravissimi problemi della sanità, attestati dai dati: le prestazioni e i servizi calano, i costi della mobilità passiva e delle liste d’attesa crescono, gli scenari futuri parlano di un disavanzo in crescita che porterà, senza rimedi efficaci ed efficienti, a un nuovo commissariamento, nei fatti già in essere con i corposi tagli di servizi e diritti”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci sull’incontro tenutosi ad Atessa fra il Comitato ristretto dei sindaci Asl e l’Assemblea dei comuni della provincia di Chieti – (com/red)

