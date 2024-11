Consiglio Regionale. Scoccia inaugura presidio Corecom Avezzano: “Servizio che torna di nuovo operativo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marianna Scoccia, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione dello sportello Co – re – com Abruzzo ad Avezzano – Il presidio al servizio dei cittadini marsicani torna attivo, dopo un periodo di stop, grazie al supporto della Presidenza del Consiglio regionale, ed è stato trasferito in un luogo strategico e più accessibile al cittadino – “Ho partecipato con grande piacere alla conferenza stampa di inaugurazione, nella sala “Nicola Irti” nel centro di Avezzano, di un servizio che torna di nuovo operativo, finalizzato ad agevolare l’utente che deve risolvere controversie spesso spinose, soprattutto per i meno giovani, con aziende di telecomunicazioni”, ha dichiarato la Scoccia – si apprende dal portale web ufficiale. All’evento oltre al sindaco della Città di Avezzano, era presente il presidente Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

