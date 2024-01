Consiglio Regionale. Seduta congiunta Commissioni Bilancio e Sanità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Giovedì 18 gennaio 2024, alle ore 10:30, si riunirà la Commissione Sanità in seduta congiunta con la Commissione Bilancio per l’esame del progetto di legge “Modifiche alle leggi regionali n. 31/2006, n. 41/2012, n. 20/2023, n. 22/2023 e alla Legge di stabilità regionale 2024”. Al termine, la Commissione Sanità proseguirà i lavori per l’esame della Risoluzione “Riconoscimento della vitiligine come malattia cronica autoimmune e istituzione della rete dermatologica regionale”.

