Consiglio Regionale. Sicurezza Gran Sasso, Pietrucci: “Deve essere avviata la procedura di dibattito pubblico”

"Ogni intervista, ogni approfondimento, ogni ricostruzione storica e scientifica della vicenda del Gran Sasso, confermano – giorno dopo giorno – la necessità di riflettere, coinvolgere tutti gli attori interessati, informare con l'opinione pubblica: perché la scarsa trasparenza può generare sottovalutazione o allarmismo". Lo scrive in una nota il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e spiega: "Se non ci fosse stato l'intorbidimento delle acque (di cui tuttora si ignora la causa) si sarebbero avviati lavori di perforazione della montagna su cui ora molti esprimono seri dubbi, sia sulla reale utilità, sia (ed è grave) sulla possibile pericolosità. Per questo è stato giusto fermare tutto, riaprire il traffico autostradale sotto la galleria e, soprattutto, avviare un dibattito serio: sono in gioco il bene pubblico più prezioso di tutti, cioè l'acqua, il futuro del Laboratorio di Fisica Nucleare, un'arteria di comunicazione che unisce l'Italia attraverso l'appennino. Questioni di valore nazionale, non locale. Per questo serve avviare la procedura del Dibattito Pubblico. Per questo serve un calendario di riunioni della Commissione territorio che il presidente Di Matteo mi ha già assicurato di convocare, chiamando in audizione tutti i tecnici e i protagonisti scientifici e istituzionali. Per questo serve un confronto con i cittadini che la politica dovrà promuovere all'Aquila, a Teramo", conclude Pietrucci.

