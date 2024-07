Consiglio Regionale. Sospiri alla riunione sui voli per Milano e Torino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “I voli aerei con Milano e Torino hanno un valore strategico irrinunciabile per Pescara – Lo sa bene la Regione che avvierà subito le procedure con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per andare in deroga agli aiuti di Stato e, già a settembre prossimo, ovvero tra due mesi, far partire la ricerca del vettore che potrà coprire le due linee, sulle quali crediamo e che rappresentano un dovere nei confronti del mondo imprenditoriale regionale”. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine della riunione odierna convocata nella sede della Camera di Commercio Chieti-Pescara alla presenza, tra gli altri, del Presidente Strever, dell’assessore Umberto D’Annuntiis e del sottosegretario Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. “Chiara l’utilità economica dei due collegamenti – ha sottolineato il Presidente Sospiri -: Torino è la capitale di riferimento di tutto l’automotive che è uno dei perni fondamentali della produzione abruzzese; Milano è la capitale economica d’Italia e non solo, nei settori della moda, dell’enogastronomia, della produzione più in generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fondamentale garantire voli diretti tra l’Abruzzo e il mondo economico del nord per garantire efficienza, competitività, pari opportunità al nostro mondo produttivo, che sicuramente non può affidare la propria tempestività alla gomma o al ferro per affermare la propria eccellenza – viene evidenziato sul sito web. La Regione Abruzzo intende dare il proprio contributo concreto per fronteggiare tali necessità: il Governo regionale ha dunque avviato la compilazione dei questionari necessari per avviare la ricerca del vettore capace di garantire i collegamenti costanti, continui e soprattutto utili con Milano e Torino, utili anche in termini di timing per i passeggeri – Termineremo il lavoro propedeutico in modo che entro settembre presenteremo la nostra istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per poi avviare la ricerca del vettore che siamo certi sarà rapida ed efficace anche in virtù dei lavori di potenziamento dello scalo pescarese, con l’allungamento della pista, che renderà ancora più appetibile la piazza abruzzese – Ma soprattutto perché in Abruzzo stiamo mettendo in campo il gioco di squadra tra Istituzioni pubbliche e mondo dell’imprenditoria”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it