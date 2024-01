Consiglio Regionale. SP 62,Blasioli: messa in sicurezza quasi conclusa

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Al termine di un lungo iter avviato nel 2019 con un’apposita risoluzione da me presentata in Consiglio Regionale, da qui a qualche settimana l’abbazia di San Liberatore a Maiella e lo splendido percorso naturalistico delle Gole dell’Alento saranno di nuovo pienamente raggiungibili da turisti e cittadini abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Questa mattina ho visitato personalmente, assieme al Sindaco di Serramonacesca Sebastiano Massimiano, il cantiere allestito lungo la Strada Provinciale 62. L’arteria, unico accesso all’abbazia, era stata infatti interessata nel 2019 da una frana significativa che aveva determinato il restringimento della carreggiata e l’attivazione del senso unico alternato, rendendo disagevole l’afflusso verso uno dei gioielli della Val Pescara e dell’intera Regione – si apprende dalla nota stampa. Criticità che avevo appurato nel settembre dello stesso anno nel corso di un sopralluogo, per poi presentare una risoluzione, successivamente approvata dal Consiglio Regionale, finalizzata a stanziare i fondi necessari ad un intervento risolutivo – recita il testo pubblicato online. I lavori di messa in sicurezza, dall’importo di 87mila euro e affidati alla ditta VE.MA. Srl di Pescara, sono stati avviati dalla Provincia di Pescara a fine 2023 e dovrebbero concludersi entro il mese di gennaio, salvo ritardi legati alle condizioni meteo dei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Una notizia molto rilevante in chiave turistica, in quanto la strada in questione conduce ad una delle mete più apprezzate del territorio – ambita oltretutto da numerose coppie abruzzesi per celebrare le proprie nozze -, che tornerà quindi ad essere fruibile negli ultimi mesi della stagione invernale e soprattutto in vista di quella primaverile ed estiva”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

