Consiglio Regionale. Stella: “Primari Chieti denunciano criticità”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La sanità teatina negli ultimi anni è stata continuamente maltrattata con azioni che hanno peggiorato i servizi che dovrebbero garantire il pieno diritto alla salute dei cittadini – Quattro anni fa è stato chiuso il distretto sanitario di Chieti Scalo, e mai riaperto, e negli ultimi giorni c’è stata una forte presa di posizione di diversi primari di Chieti, che con una nota hanno denunciato gravi criticità che riguardano l’Ospedale “SS. Annunziata”: carenza cronica di personale, dotazioni tecnologiche e sale operatorie inadeguate e una situazione generale che non solo crea un esodo di pazienti verso le altre Asl, ma anche un ritardo nelle diagnosi e nelle terapie di malattie gravi, e un aumento delle liste di attesa – Problemi mai risolti ed evidentemente peggiorati da una gestione inadeguata del direttore generete della Asl 02 Thomas Schael”. Lo afferma il consigliere regionale Barbara Stella del MoVimento 5 Stelle – si apprende dalla nota stampa. “Il governo Regionale a trazione centrodestra ha dimostrato incapacità totale di rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini, lasciando spesso medici e operatori sanitari a fronteggiare da soli carenze che si riflettono sulle loro condizioni di lavoro e anche sulla qualità dei servizi erogati – precisa la nota online. È assolutamente necessario avviare un tavolo di confronto tra l’assessore regionale, il direttore generale, tutte le parti politiche e i primari, che sono in prima linea e conoscono bene tutte le falle e le criticità che vanno sanate e risolte – si apprende dalla nota stampa. Mi aspetto una risposta celere e positiva a questo appello – aggiunge testualmente l’articolo online. Se così non fosse, sarebbe l’ulteriore dimostrazione di una mancata volontà di risolvere i problemi che pesano non solo sul territorio teatino, ma anche su tutti i cittadini abruzzesi che si rivolgono al nosocomio di Chieti per ricevere un’assistenza sanitaria adeguata”, conclude – (com/red)

