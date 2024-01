Consiglio Regionale. Stella: risorse per un gattile a Cepagatti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Nell’ultima legge di bilancio ho chiesto e ottenuto di impegnare 180 mila ero per un’idea progettuale che riguarda la tutela del benessere degli animali: la realizzazione di un gattile nel comune di Cepagatti che potrà servire non solo i comuni della provincia di Pescara, ma anche delle aree limitrofe – La sua realizzazione rappresenta una soluzione vincente per affrontare una questione complessa, non solo dal punto di vista etico ma anche sanitario”, così in una nota la Consigliera regionale del M5S Barbara Stella – si legge sul sito web ufficiale. “Il numero di gatti randagi nelle nostre città è aumentato negli ultimi anni e purtroppo anche gli abbandoni, esponendo questi animali a pericoli di ogni genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un gattile, oltre ad essere un ambiente sicuro e protetto per i gatti randagi e abbandonati, puó offrire loro un rifugio caldo, cibo e le cure veterinarie necessarie, assicurando sia il controllo del randagismo che il controllo sanitario delle malattie trasmissibili ad altri animali domestici o persino agli esseri umani – aggiunge la nota pubblicata. Un gattile puó diventare un punto di riferimento importante per tanti volontari che cercano uno stallo temporaneo per i gatti di cui si prendono cura, promuovendo azioni per l’adozione consapevole – si apprende dalla nota stampa. È necessario, inoltre, contribuire a ridurre la sovrappopolazione di gatti randagi, riducendo il numero di cuccioli che nascono nelle strade e che spesso, purtroppo, non sopravvivono – aggiunge testualmente l’articolo online. La creazione di un gattile non è solo una questione di gestione degli animali randagi, ma anche di igiene urbana e di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione, perchè promuove un senso di responsabilità e solidarietà dei cittadini nei confronti degli animali”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

