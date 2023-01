Consiglio Regionale: ultime news. Garante Cifaldi: regali per i figli dei detenuti

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Nel giorno dell’Epifania, il Garante di detenuti della Regione Abruzzo, prof. Gianmarco Cifaldi, insieme all’onorevole Giulio Sottanelli e ad una delegazione del partito Radicale guidata da Ariberto Grifoni, si è recato presso il carcere di Teramo per portare in dono giocattoli e e libri ai figli delle donne e uomini ristretti presso l’istituto penitenziario stesso – riporta testualmente l’articolo online. “Tale gesto caratterizza una grande solidarietà istituzionale tenendo fede ad un percorso – come sottolinea il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo Cifaldi – che persegue la strada delle misure alternative alla pena, evitando ai minori di vivere all’interno dei carceri, consentendo invece alle loro madri di seguire la via di un recupero che giunga ad un appropriato reinserimento sociale”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it