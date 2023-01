Consiglio Regionale: ultime news. Garante Cifaldi visita “Casa Lavoro” di Vasto

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – Ieri mattina si è tenuta una visita istituzionale presso la “Casa Lavoro” di Vasto (CH), guidata dal Garante di detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi insieme al senatore Etelwardo Sigismondi ed ai rappresentanti dell’associazione AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), Lorenzo D’Ugo, Nicola Raducci e Chiara Matrovincenzo – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è quello di verificare le criticità della casa lavoro di Vasto – L’iniziativa si unisce ai molti sopralluoghi promossi dal Garante negli istituti di pena abruzzesi – precisa la nota online. La presenza del Senatore Sigismondi è utile per riportare, agli organi di Governo, le esigenze riscontrate quali: la carenza cronica di personale, le serie criticità in tema di assistenza sanitaria – viene evidenziato sul sito web. Lo scopo delle visite istituzionali è quello di comprendere bene la reale situazione del sistema carcerario abruzzese, elaborando misure e progetti tesi a migliorare il sistema detentivo, di assistenza ed educativo per favorire i detenuti a seguire percorsi di recupero e di reinserimento nella società con la finalità di ridurre la recidiva – viene evidenziato sul sito web. La “Casa lavoro” di Vasto rappresenta un riferimento importante, nel contesto abruzzese ed italiano – riporta testualmente l’articolo online. Attualmente anche la sospensione delle attività, a causa del Covid ad oggi non la rende funzionale ad esprimere le proprie potenzialità. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it