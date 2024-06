Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri e Alessandrini sul ruolo di Campitelli

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:(ACRA) – I consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri contestano le modalità di convocazione di una riunione dei componenti dell’Agir, da parte del presidente della Terza Commissione Nicola Campitelli, per il 13 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Alessandrini e Taglieri chiedono di “sciogliere le riserve e chiarire definitivamente la posizione istituzionale del Consigliere, Sottosegretario, Presidente e Assessore/non Assessore, Nicola Campitelli”. “Il 13 giugno sarà una giornata impegnativa per Campitelli che – si legge in una nota – prima del Consiglio regionale delle 15, ha convocato una riunione lampo con tutte le società di gestione dei rifiuti appartenenti ad AGIR. Ci chiediamo quali istanze possa accogliere e quale programmazione possa portare avanti il Consigliere delegato non assessore in tema di rifiuti, non avendo portafoglio e non potendo altresì votare in Giunta”. Alessandrini e Taglieri annunciano che porteranno la questione in Commissione vigilanza “affinché sia fatta chiarezza nel rispetto delle Istituzioni e, soprattutto, degli abruzzesi”.

