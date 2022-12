Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: “Meno di 12 ore per analizzare bilancio”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Meno di 12 ore per approvare la legge di bilancio da 6 miliardi di euro dell’intera Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle 14 di oggi, infatti, sono state chiuse le commissioni e i lavori rinviati a domani, poiché non è ancora arrivato il tanto atteso parere dei revisori dei conti – Eppure la maggioranza ha deciso, nonostante questo ennesimo slittamento, che i lavori del Consiglio sull’approvazione del Bilancio chiuderanno addirittura un giorno prima del previsto, ovvero entro il 29 dicembre e non più il 30 come da calendario – riporta testualmente l’articolo online. Sia chiaro che la lentezza dell’arrivo del Parere è imputabile unicamente alla Giunta di centrodestra che ha consegnato ai revisori, così come all’opposizione, i documenti in colpevole ritardo – Un fatto che dimostra il pressappochismo del centrodestra, che alla prova del nove dimostra di non essere “pronto” a governare un bel niente” – ad affermarlo è il Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri che continua – “La legge di bilancio, che arriva in un momento di grave crisi economica per gli abruzzesi, sarà vittima di una ghigliottina preventiva rendendo vani tutti i miglioramenti che come Movimento 5 Stelle avremmo voluto apportare a una legge scritta male, senza l’ascolto dei territori e dei portatori di interesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo avrà pertanto un bilancio cieco e lontano dalle reali esigenze degli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Lo stiamo ripetendo da tempo e oggi lo sottoscriviamo: il centrodestra per l’Abruzzo è una sciagura! Come lo è per il resto del Paese, visto lo sfacelo con cui Meloni & Co – riporta testualmente l’articolo online. stanno gestendo anche il Bilancio a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. Sia chiaro che non ci stupisce questa inadeguatezza: una regione che segna una perdita di 56mila abitanti l’anno e in cui il 30% non riesce ad arrivare a fine mese la dice lunga sulla capacità di questi signori di governare l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Noi come Movimento 5 Stelle continueremo a batterci affinché si diano risorse a chi ne ha più bisogno – Lotteremo per far arrivare gli aiuti alle fasce più deboli della popolazione, ai malati oncologici e a quelle categorie che sono state dimenticate da chi ha urlato ai quattro venti promesse mai mantenute” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it