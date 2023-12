Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, Verrecchia:Affidabilità politica di FdI

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Il Governo Meloni mantiene la barra dritta sulla volontà di intervenire concretamente sulla tematica della salvaguardia dei nostri tribunali sub provinciali e anche l’incontro odierno, a Roma, è l’ennesima conferma – Conferma di serietà che all’Abruzzo arriva nitida da una classe politica, di Fratelli d’Italia e del centrodestra, che sulla legalità e sui fondamentali presidi di Giustizia non mollerà la presa fino al raggiungimento dell’obiettivo – recita il testo pubblicato online. Un plauso ai nostri parlamentari Sigismondi, Testa e Liris per aver promosso anche l’incontro di oggi, dimostrando affidabilità politica e rappresentativa per la nostra regione”. E’ quanto dichiara il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

