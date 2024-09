Consiglio Regionale, ultime. Registro scuole musicali, D’Incecco: grande soddisfazione

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Sono molto contento che tale iniziativa, frutto di un mio progetto di legge, approvato all’unanimità nel giugno 2023 dal Consiglio regionale, veda finalmente la luce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non solo infatti andrà a valorizzare le scuole di musica e fornirà un utile strumento a garanzia della qualità dell’offerta educativa, ma pone soprattutto l’Abruzzo alla pari con le altre regioni italiane che già da tempo hanno adottato il Registro”. Così il Capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco sul via libera al Registro regionale delle scuole di educazione musicale – si apprende dalla nota stampa. Il Registro consentirà alle associazioni e alle società che operano nel campo musicale di ottenere anche il riconoscimento regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Famiglie, istituzioni scolastiche, operatori del settore e tutti i soggetti interessati – sottolinea D’Incecco – avranno d’ora in avanti dei riferimenti certi – precisa la nota online. Ancora una volta questa maggioranza punta sull’istruzione e sulla crescita dei giovani talenti”. Per l’adesione al Registro e ottenere, quindi, il riconoscimento gli interessati devono presentare istanza tramite lo sportello telematico della Regione Abruzzo (sezione “Catalogo servizi”, poi “Sportello Cultura” e infine “Istanza di iscrizione registro regionale delle scuole di educazione musicale”). E’ possibile farlo sino alle ore 14 di venerdì 4 ottobre 2024. (com/red)

