Consiglio Regionale, ultime. Rsa Montereale, giovedì visita ispettiva di Mariani

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Sabato 25 gennaio, alle ore 10:30, il presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani si recherà nella Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Montereale ​per una visita ispettiva del cantiere per la riqualificazione post-sisma della struttura – si apprende dal portale web ufficiale. “A seguito dell’audizione avuta lo scorso 16 gennaio per parlare dei ritardi nei lavori della riqualificazione post-sisma di questa importantissima struttura e dopo aver audito le testimonianze del primo cittadino di Montereale, dei vertici della Asl 1, di alcuni sindaci dell’Alta Valle dell’Aterno, dei lavoratori e della Cgil dell’Aquila – spiega Mariani – ho deciso di verificare, di persona, a che punto è il cantiere e quali sono le problematiche che impediscono la ripresa dei lavori ed il celere completamento di questa struttura strategica per l’intero comprensorio – riporta testualmente l’articolo online. Di questa mia decisione ho prontamente informato il Direttore Generale della Asl 1, Ferdinando Romano, auspicando la presenza sabato mattina del Direttore UOC Lavori Pubblici e Investimenti Mauro Antonello Tursini e del RUP del progetto e ho invitatoa partecipare anche gli amministratori del territorio, il Segretario Provinciale della Cgil de L’Aquila Francesco Marrelli e, tramite quest’ultimo, i lavoratori, perché è importante che la collettività comprenda che la politica non è sorda al grido d’allarme che arriva su questa annosa vicenda – conclude il Presidente della Commissione Vigilanza – Oggi l’unica cosa che conta è che gli interventi ripartano spediti e la RSA di Montereale riapra al più presto, poi lavoreremo per capire se ci sono state delle colpe in questi ritardi e, nel caso, chi avrà sbagliato se ne assumerà le responsabilità”. (com/red)

