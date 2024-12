Consiglio Regionale, ultime. Rsa Montereale, Mannetti: chiesta audizione del manager Asl 1 e del Rup

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Dopo oltre sette anni dal sisma del Centro Italia e nonostante il ruolo strategico che la struttura riveste per il territorio e per l’intera area dell’Alta Valle dell’Aterno, alla Rsa di Montereale i lavori sono ancora fermi – Da tempo ormai nessuna notizia sulla loro ultimazione – Per questo ho chiesto di inserire all’ordine del giorno della prima seduta utile della quinta Commissione consiliare l’audizione del Direttore generale della Asl 1 Avezzano-L’Aquila-Sulmona e del Rup della procedura d’appalto in modo da avere chiarimenti sulla vicenda”. Così il consigliere regionale della Lega, Carla Mannetti. “La Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale – spiega Mannetti – è una struttura pubblica con 60 posti letto accreditati e gestita con personale proprio della Asl e, in parte, in appalto dalla società cooperativa Quadrifoglio – recita il testo pubblicato online. A seguito del sisma del 2016 e del 2017, la struttura è stata dichiarata inagibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con decreto dell’allora vice commissario alla Ricostruzione del Terremoto del Centro-Italia, gli ospiti sono stati quindi trasferiti, anche grazie all’accordo tra la Asl 1 e il Comune dell’Aquila, nell’ex Onpi di proprietà dello stesso Comune – si apprende dalla nota stampa. Sino a quel momento – ricorda il consigliere della Lega – la Rsa di Montereale ha svolto un importante servizio sociale per la collettività in un territorio montano che ha un’alta percentuale di anziani residenti – precisa il comunicato. E lo ha fatto per 20 anni – precisa il comunicato. In tutto questo tempo, gli ospiti sono sempre stati assistiti con umanità, spirito di servizio e grande professionalità dal personale medico e infermieristico – aggiunge testualmente l’articolo online. La Rsa è stata, insomma, un fiore all’occhiello per tutta l’Alta Valle dell’Aterno oltre che un importante sostegno all’economia locale – Quaranta i dipendenti che vi prestano servizio per non parlare dell’indotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma come detto, dopo oltre sette anni dal sisma, non si sa ancora nulla su quando finalmente gli interventi potranno essere conclusi – aggiunge la nota pubblicata. L’ultima notizia, appresa dalla stampa, risale al 10 novembre 2023. Su un articolo si diceva che la Asl aveva affidato l’incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza ad un raggruppamento temporaneo di professionisti e, poi, riportando un documento, si spiegava che, al termine della prima e più importante fase dei lavori, era ‘intervenuta la necessità di effettuare le opere complementari, al fine di rendere completamente funzionale la struttura adibita a residenza sanitaria assistenziale per anziani di Montereale’. Ma ad oggi purtroppo – conclude Mannetti -, dopo tutto questo tempo, nulla – si legge sul sito web ufficiale. Di qui la mia richiesta di chiarimenti”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it