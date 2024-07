Cram, Monaco: onorato della nomina

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sono onorato per questo prestigioso incarico che mi è stato conferito, grazie ai colleghi di minoranza in Consiglio Regionale che mi hanno indicato loro rappresentante nel Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo – Saluto e ringrazio tutti coloro che amano la nostra terra d’Abruzzo ovunque si trovino, dal Giappone al Sud Africa dall’America Latina a quella del Nord, dall’Asia all’Australia e in ogni altro angolo del nostro Globo – Mi impegnerò per contribuire insieme alle oltre 75 associazioni ufficialmente riconosciute in tutti i continenti per il rafforzamento dei nostri legami, delle tradizioni della nostra gente e della nostra cultura Abruzzese, affinchè possiamo sempre sentirci uniti e migliori – precisa il comunicato. Buon lavoro a tutti”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Alessio Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

