Crisi idrica in Abruzzo: nuove chiusure e malcontento che dilaga sui social

Nonostante l’estate sia ormai terminata e l’Abruzzo sia entrato nel pieno dell’autunno, la crisi idrica che ha afflitto la regione dall’inizio della stagione calda continua a protrarsi senza segni di miglioramento. L’ACA SpA ha appena comunicato l’ennesima programmazione settimanale delle chiusure idriche, che interesserà vari comuni dal 8 al 15 ottobre 2024, confermando che la situazione resta critica anche a ottobre inoltrato. Sulla stessa scia la Sasi, con chiusure programmate (quantomeno) sino al 14 ottobre.

I comuni coinvolti includono Chieti, Pescara, Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino e molti altri. Le chiusure si verificheranno durante le ore serali e notturne e, come specificato nel comunicato, l’erogazione idrica potrà riprendere con ritardo, soprattutto nelle zone più elevate, dove i problemi di pressione continuano a causare disagi significativi.

Nonostante le aspettative di un miglioramento con l’arrivo dell’autunno, la scarsità di risorse idriche rimane una realtà drammatica per la popolazione abruzzese. I social media sono ormai inondati da commenti di malcontento da parte dei cittadini, ormai esasperati da mesi di chiusure continue e dalla mancanza di soluzioni definitive. Molti lamentano come la crisi stia diventando “infinita”, e non vedono l’orizzonte di una fine vicina, nonostante le ripetute promesse di interventi strutturali.

La tabella delle chiusure per questa settimana è stata pubblicata dall’ACA SpA e comprende una lunga lista di comuni, tra cui Atri, Bucchianico, Penne, Spoltore e tanti altri. La turnazione è ormai diventata parte della routine quotidiana per migliaia di famiglie, che continuano a fare i conti con una gestione sempre più difficile dell’acqua.

LA TABELLA DELLE CHIUSURE ACA 8-15 OTTOBRE: CLICCA QUI

LA TABELLA DELLE CHIUSURE SASI 7-14 OTTOBRE: CLICCA QUI