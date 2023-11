CS RATING, LA NOTA DEL DEPUTATO TESTA (FDI)

“Esprimo soddisfazione per il giudizio dell’agenzia Fitch che ha confermato il rating dell’Italia a BBB. Non solo Fitch tiene l’outlook stabile ma evidenzia quanto eterogenea e diversificata sia la nostra economia e quanto questo rappresenti per la nostra Nazione un elemento prezioso. I mercati stranieri, gli investitori e le agenzie di rating hanno compreso che le politiche del governo Meloni sono finalizzate a salvaguardare i conti pubblici, sanando le criticità che i precedenti governi avevano prodotto. Continueremo a portare avanti misure espansive per l’economia che tengano conto sia della tutela del bilancio statale sia del benessere dei nostri cittadini”. Lo dichiara Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze alla Camera.