L’usanza di scambiarsi dei doni ha delle origini antichissime che risalgono persino alla preistoria. In questo articolo ripercorreremo tramite diverse epoche storiche i doni che venivano fatti agli uomini iniziando dall’antica civiltà egizia, passando per l’epoca vittoriana fino ad arrivare all’epoca moderna. Ecco allora un excursus su come si sono evoluti i tipi di regali maschili dall’antichità fino a oggi.

I doni maschili più comuni all’epoca dell’Antico Egitto

Nell’antica civiltà egizia, i regali per gli uomini riflettevano le tradizioni culturali, religiose e sociali dell’epoca e venivano spesso scelti in base alla classe sociale, al ruolo nella società e all’occasione. Alcuni esempi di regali che venivano fatti agli uomini nell’antico Egitto erano:

Oggetti di lusso e gioielli : gli uomini egizi apprezzavano particolarmente i gioielli. Sebbene fossero più frequentemente associati alle donne, anche gli uomini erano soliti indossarli. Collane, bracciali, anelli e pettorali erano realizzati a mano utilizzando oro, argento, lapislazzuli, turchese e altre pietre preziose che aggiungevano ulteriore pregevolezza all’oggetto. Questi gioielli avevano anche significati religiosi e simbolici, soprattutto legati a concetti come protezione o potere.

Abbigliamento : l’abbigliamento era uno dei regali più comunemente donato, soprattutto per gli uomini di classi sociali elevate. Gli abiti venivano realizzati con lino di alta qualità, spesso ricamati o decorati a mano e proprio per la loro preziosità erano considerati un simbolo di status e prestigio sia per chi si poteva permettere di regalarli che in seguito per chi li riceveva.

Oggetti di uso quotidiano : alcuni tra i regali più pratici includevano utensili e oggetti di uso quotidiano. Questa categoria di regali poteva includere pettini, specchi, contenitori per unguenti, profumi o più genericamente attrezzi per la toeletta. Non era una categoria di oggetti dedicata solo alle donne, anche gli uomini facevano un grande utilizzo di cosmetici. Oltre alla preziosità del loro contenuto, i contenitori erano spesso decorati in modo elaborato aggiungendo valore all’oggetto.

Oggetti religiosi : gli oggetti legati alla religione, come statuette di divinità, amuleti protettivi, scarabei e altri talismani, venivano spesso regalati agli uomini per augurare prosperità, protezione e benedizioni divine. Lo scarabeo ad esempio era un simbolo di rinascita e protezione.

Armi e attrezzi da caccia : gli uomini egizi, in particolare quelli di status più elevato, erano dei grandi appassionati di caccia, quindi armi come archi, frecce, lance e altri attrezzi da caccia potevano essere regali apprezzati. Questi doni riflettevano sia la forza fisica che l’abilità nella caccia dell’uomo in questione.

Pur variando in base alla classe sociale e al contesto, i regali in epoca egizia erano anche uno specchio dei valori più rilevanti nella società, come la religiosità, la bellezza e l’importanza del legame con il potere divino.

I regali più comuni riservati agli uomini in epoca medievale

Pur trattandosi solo di beni materiali, anche in epoca medievale, i regali che venivano fatti agli uomini riflettevano la cultura, i valori e le risorse dell’epoca. Inoltre i doni durante il Medioevo erano un ulteriore mezzo per consolidare relazioni sociali e politiche. Ecco alcuni esempi di regali per gli uomini comunemente apprezzati in epoca medievale:

Armi e armature : le armi erano tra i regali più importanti, specialmente tra nobili e cavalieri. Spade, lance, archi, elmi e armature venivano spesso donati per celebrare un evento importante, come una battaglia vinta, un matrimonio o un’alleanza tra signori.

Terreni e beni immobili : tra i nobili e la classe alta, uno dei regali più importanti era la concessione di terreni o di proprietà. Questi regali erano usati come mezzo per rafforzare alleanze, riconoscere meriti o consolidare la fedeltà tra potenti.

Cavalli : il cavallo era uno tra i simboli di potere più rilevanti. Possedere dei cavalli comunicava lo status sociale di chi lo riceveva e per questo veniva spesso regalato tra cavalieri o tra nobili così da rafforzare alleanze o celebrare eventi significativi.

Anelli e gioielli : gli anelli, in particolare quelli con il sigillo che rappresentava la famiglia, venivano usati come regali per celebrare delle alleanze politiche o matrimoniali. Si trattava di un gioiello spesso utilizzato dagli uomini proprio perché era un forte simbolo di potere.

Libri e manoscritti : sebbene i libri fossero rari e costosi nel Medioevo, manoscritti pregiati, spesso con illustrazioni e decorazioni elaborate, venivano regalati agli uomini come segno di cultura, intelligenza e lealtà.

Strumenti musicali : oltre ai libri venivano fatti anche altri regali culturali come ad esempio degli strumenti musicali. I più diffusi erano sicuramente i liuti e le arpe. Erano regali pensati per gli uomini che avevano una formazione artistica o che si trovavano all’interno di corti o ambienti nobili.

I regali medievali pensati per gli uomini, ancor più di quelli dell’epoca dell’Antico Egitto, erano fortemente legati al contesto sociale e politico e nella maggior parte dei casi avevano significati simbolici che andavano oltre il semplice valore materiale.

I doni per gli uomini in epoca vittoriana: un mix di eleganza, cultura e viaggio

In epoca vittoriana, i regali più comuni per gli uomini esprimevano la ricercatezza del modo di vestire dell’epoca e l’interesse per la cultura e il viaggio. Vediamo quali erano i regali più comuni per gli uomini durante quel periodo:

Accessori e abbigliamento : cravatte, cravattini, guanti e camicie dai colletti rigidi, gli uomini vittoriani indossavano un abbigliamento ricercato e arricchito da accessori preziosi che diventavano subito delle idee regalo. Tra i più apprezzati c’erano i cravattini in pizzo o con motivi fantasiosi.

Orologi da tasca : gli orologi da tasca erano un simbolo che esprimeva lo status e la classe sociale dell’uomo a cui appartenevano. Spesso erano arricchiti con dettagli raffinati come ad esempio delle incisioni o erano muniti di catene d’oro o di argento. Gli orologi da taschino erano regali molto ambiti e apprezzati, specialmente dalle famiglie del ceto sociale medio e alto.

Sigari e accessori per il fumo : gli uomini vittoriani amavano fumare, quindi regali come sigari pregiati, astucci per sigari, accendini e pipe di qualità erano tra i più comuni. Questi oggetti avevano anche un valore simbolico comunicando il piacere per la vita e il lusso.

Giocattoli da collezione o da ufficio : tra i regali più diffusi in epoca vittoriana c’erano anche oggetti come modelli in miniatura di navi e aerei oppure i giocattoli da collezione. Questi regali erano principalmente pensati per uomini più giovani o per quelli appassionati di ingegneria e meccanica.

Accessori da viaggio : il viaggio e l’avventura erano tra gli interessi principali degli uomini vittoriani. I regali legati al viaggio come cestini da pic-nic, sacche e abbigliamento appropriato erano quindi molto diffusi e univano l’eleganza alla funzionalità.

Set da bagno : il momento della toeletta era piuttosto rilevante nella vita di un uomo vittoriano. La cura e la rasatura della barba non dovevano mai essere tralasciate poiché erano strettamente connesse all’affidabilità della persona. Una rasatura imperfetta comunicava trasandatezza e veniva giudicata negativamente. Ecco allora che i set da toeletta diventano uno dei regali più usuali dell’epoca.

Oggetti da scrittura : la scrittura era un’attività cruciale in epoca vittoriana, era il mezzo di comunicazione che serviva a sancire o suggellare qualsiasi tipo di rapporto da quelli di potere a quelli personali. Agli uomini venivano quindi fatti anche regali come penne stilografiche, calamai e set da scrittura in legno o metallo. Questi articoli venivano spesso realizzati anche con materiali pregiati come l’oro o l’argento.

I regali riservati agli uomini in epoca vittoriana forniscono un’ulteriore testimonianza su quale fosse il ruolo maschile al tempo. L’uomo si occupava della gestione degli affari della famiglia, agiva all’esterno della casa e portava avanti i rapporti di potere. Per questo doveva avere un’immagine sempre impeccabile e si poteva concedere vizi come il fumo, percepito come un ulteriore modo per riunirsi con altri uomini e discutere del necessario.

L’immagine dell’uomo dagli anni ‘90 a oggi attraverso i regali

Le pubblicità degli anni ‘90 del ‘900 sono degli indicatori molto forti della percezione che si aveva dell’uomo all’epoca. L’uomo veniva rappresentato come virile, dal fisico prestante, dal carattere forte e di bell’aspetto. Questa visione machista della figura maschile era una conseguenza diretta del ruolo che gli uomini avevano nella società, ovvero di coloro designati a conquistare numerosi successi, sia lavorativi sia personali. Il mercato dell’epoca proponeva quindi delle idee regalo che sfruttavano proprio questa visione dell’uomo: fragranze seducenti, pezzi di abbigliamento che valorizzavano la fisicità oppure oggetti legati a sport e attività estremi.

Oggi, le aziende si muovono verso una direzione che sta gradualmente lasciando indietro le connotazioni stereotipate legate al genere. Le soluzioni regalo si fanno sempre più adattabili sia agli uomini che alle donne e possono essere utilizzate ed apprezzate indifferentemente da entrambi. Un esempio è tutta la sfera degli oggetti dedicati alla casa, un ambito in cui oggi si possono facilmente individuare dei regali originali per lui come ad esempio delle statue decorative oppure dei quadri astratti, ma anche dei kit skincare. Anche il mondo della cosmesi si preoccupa sempre di più di restituire delle rappresentazioni di corpi e volti il più diversificati possibili includendo nelle campagne pubblicitarie anche testimonial uomini. Questo è in realtà il trend che si sta diffondendo in molti ambiti del mercato, con l’obiettivo finale di lasciar andare i pregiudizi che da anni muovono anche l’industria del regalo.