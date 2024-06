Edilizia pubblica, Pietrucci chiede una task force

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, attraverso una nota, è intervenuto in merito alla situazione dell’edilizia pubblica e del diritto all’abitare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Pietrucci ha dichiarato che all’Aquila si registrano numerosi problemi – precisa la nota online. “C’è un ritardo cronico nella ricostruzione delle “case popolari” e per questo è stato richiesto un Piano Strategico di Edilizia Residenziale Pubblica ed un cronoprogramma da definire col Ministero, la Regione e l’Ater che abbia come priorità il rientro degli inquilini nelle abitazioni a cui hanno diritto – riporta testualmente l’articolo online. C’è incertezza sui comparti del Piano case da utilizzare per finalità sociali”. E’ quanto si legge nella nota stampa – viene evidenziato sul sito web. “C’è confusione sui requisiti dei nuclei familiari per definire le graduatorie di accesso – aggiunge Pietrucci – perché dal 2009 è cambiato tutto, i nuclei familiari si sono modificati così come i redditi e le condizioni delle varie famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Serve insomma una svolta, possibilmente accompagnata da un vero Piano Casa nazionale per sviluppare l’edilizia pubblica sociale, che però il Governo non promuove, preferendo un provvedimento di sanatorie di piccoli abusi o difformità per i proprietari di appartamenti, che però non risolve i problemi della povera gente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un investimento serio consentirebbe di affrontare le urgenze e le emergenze quotidiane, legate alla manutenzione e gestione del patrimonio pubblico: in molte case ci sono infiltrazioni e perdite, infissi rotti e tapparelle rovinate, spazi esterni abbandonati la cui cura è affidata alla buona volontà degli inquilini – precisa la nota online. Sarebbe utile costituire una Task Force – conclude Pietrucci – per monitorare la situazione e definire una strategia condivisa che preveda le risorse necessarie e disponibili, un cronoprogramma di interventi, la individuazione degli interventi più urgenti e un confronto aperto sui requisiti per le graduatorie”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it