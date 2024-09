Elice, cade ultraleggero in un giardino: due feriti, sfiorata la tragedia

Un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato nei pressi di Elice, nel pescarese, dopo aver urtato il tetto di una casa privata. Il velivolo è finito nel parco giochi di un’abitazione, dove fino a poco prima stavano giocando dei bambini. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto tra gli abitanti della casa. Entrambi i passeggeri, abruzzesi dell’associazione Avioclub di Elice, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Santo Spirito di Pescara: uno in ambulanza e l’altro, in condizioni più gravi ma cosciente, con l’elisoccorso. Entrambi hanno riportato fratture e contusioni, ma le loro condizioni non sembrano critiche.

L’impatto è avvenuto nella zona Lungofino, di fronte allo stabilimento Marr. L’ultraleggero avrebbe sfiorato il tetto della casa, evitando per poco un traliccio dell’alta tensione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesilvano e Città Sant’Angelo, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.