Emiciclo. Bilancio, Taglieri (M5S): “Litigi e tempi ridotti”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “I tempi per la discussione del bilancio in Regione Abruzzo sono stati contingentati ancora di più da quelle che sembrano spaccature sempre più profonde all’interno della maggioranza di centrodestra – si legge sul sito web ufficiale. Oggi infatti, dopo una breve seduta mattutina, i lavori sono ripartiti nel tardo pomeriggio con la commissione Bilancio per l’esame di merito – In questo mare di pressapochismo e disorganizzazione il faro che ha tenuto ben salda la rotta è stata l’ opposizione del Movimento 5 Stelle, che ha continuato con fermezza a chiedere aiuti per le famiglie colpite dal caro energia, per lo stanziamento di fondi da riservare alla legge per il rimborso alle spese di viaggio dei malati oncologici e per i giochi inclusivi destinati ai bambini con disabilità motorie” ad affermarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri “Purtroppo quella presentata da Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia è una legge di bilancio sbagliata – continua Taglieri – che ha azzerato la voce dei territori e dei portatori di interesse, mai ascoltati – aggiunge la nota pubblicata. Stiamo lavorando con tenacia per migliorare, quanto possibile e nel brevissimo tempo che ci hanno lasciato a disposizione, un Bilancio che arriva in un momento cruciale per l’Abruzzo: la nostra regione, come il resto del Paese, è messa in ginocchio da una crisi economica asfissiante ed è impensabile che in questo contesto economico la voce dei territori non venga ascoltata – viene evidenziato sul sito web. Pertanto fin quando le nostre proposte su caro energia, fasce deboli della popolazione e istanze territoriali non saranno accolte noi non faremo un passo indietro” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it