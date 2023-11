Emiciclo. Blasioli su interventi case ATER Via Rigopiano(PE)

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il consigliere regionale PD, Antonio Blasioli, interviene sulla situazione delle case ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) di Pescara: “Sabato mattina, su segnalazione di alcuni assegnatari, mi ero recato presso gli alloggi popolari di via Rigopiano (complesso ex Unrra case) al fine di appurare i danni provocati dalla forte ondata di maltempo, nello specifico evidenti infiltrazioni d’acqua piovana negli appartamenti posti all’ultimo piano – recita il testo pubblicato online. I danni più ingenti hanno riguardato una palazzina su cui sono in corso importanti lavori di ristrutturazione da parte dell’Ater. Proprio nei giorni precedenti le abbondanti piogge, gli operai avevano provveduto alla rimozione del tetto per realizzare un nuovo e più efficiente manto di copertura – si apprende dal portale web ufficiale. Era stata installata provvisoriamente una copertura di emergenza, che tuttavia è stata vanificata dalla portata eccezionale delle precipitazioni – Senza dubbio, quanto alla scelta delle tempistiche, l’Ater non ha avuto la fortuna dalla propria – viene evidenziato sul sito web. Questa mattina abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo in compagnia del tecnico Ater Giuseppe Pisani – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo potuto verificare come nella palazzina scoperta il tetto sia stato quasi integralmente ripristinato, mentre sono in fase di ultimazione le finiture interne, come l’installazione dei nuovi infissi, cui seguirà poi la ritinteggiatura e l’installazione dei pluviali, che scongiureranno problemi analoghi in futuro – Dovrebbero essere in dirittura d’arrivo anche gli interventi di ripristino degli impianti antenna rimossi, per cui l’Ater ha incaricato un’altra ditta – si legge sul sito web ufficiale. Le famiglie dunque potranno presto tornare a fruire anche della televisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da parte dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale abbiamo incontrato disponibilità. Ci è stato assicurato che tutte le problematiche legate alle infiltrazioni saranno risolte in tempi celeri – precisa la nota online. Le riparazioni inoltre saranno totalmente a carico della ditta, che può contare infatti su una assicurazione contro i danni da maltempo – aggiunge testualmente l’articolo online. I residenti dunque dovranno sopportare ancora qualche giorno di disagio prima di poter tornare alla normalità e rientrare in appartamenti salubri e ritinteggiati – precisa la nota online. Il resto dei lavori dovrebbe invece concludersi nel giro di poche settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo soddisfatti delle rassicurazioni ricevute e di essere usciti nel nostro intento: avvicinare i residenti alle istituzioni e sollecitare una rapida e concreta risoluzione dei problemi”, conclude Blasioli (com/red).

