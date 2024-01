Emiciclo. Bocchino:”Contributi strutturali sulla formazione”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “La riapertura del Centro di formazione professionale dell’Istituto Salesiani don Bosco di Vasto rappresenta una opportunità che va sfruttata appieno e dovrà essere sostenuta a dovere anche negli anni a venire grazie a contributi che possano diventare strutturali attraverso la promulgazione di una legge ad hoc per ampliare la già preziosa offerta formativa”. Così il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino commentando la riattivazione del centro formativo chiuso 16 anni orsono – “Per questo – aggiunge l’esponente del Carroccio – dopo essere stata prima firmataria dell’emendamento alla Legge finanziaria del 2022 che riconosceva fondi per tale iniziativa, dopo averla sostenuta insieme agli altri consiglieri del territorio anche nell’anno successivo fino allo stanziamento in corso, qualora rieletta, nella prossima legislatura sarà mio doveroso impegno presentare la proposta di legge”. “Soprattutto, però, ci impegneremo perché trovi adeguato sostegno nei bandi – dice Bocchino – Ha ragione il direttore del Centro Passafari – aggiunge la nota pubblicata. Così come sono congegnati non garantiscono una adeguata programmazione né, tantomeno, possono favorire un adeguato ampliamento dell’offerta formativa in un territorio che invece ha fame di figure professionali altamente specializzate per certi ruoli – E in questo ambito bisognerà trovare la giusta quadra – si legge sul sito web ufficiale. ” “Intanto l’attivazione del corso per Operatore dei sistemi e dei servizi logistici crea nuove opportunità per quei giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado – sottolinea Sabrina Bocchino – e lavoreremo perché i giovani di tutto il territorio vastese possano trovarsi di fronte nel futuro prossimo ad una offerta più ampia che possa garantire loro un percorso di professionalizzazione avanzata che risponda alle necessità occupazionali del territorio – Tutto questo nell’ambito di quella visione di crescita, di sviluppo e di vicinanza ai territori e alle loro comunità che la sottoscritta, la Lega e tutto il centrodestra hanno sempre dimostrato in questi cinque anni di guida della Regione”. (com/red)

