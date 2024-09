Emiciclo. D’Addazio: bene rafforzamento Polizia all’Ospedale di Teramo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Molto bene il rafforzamento del posto di polizia nell’ospedale di Teramo per contrastare gli episodi di violenza che continuano a verificarsi a danno del nostro personale sanitario”. Così, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, che torna a ribadire come “sia questa la direzione giusta da intraprendere per dare uno stop definitivo a fenomeni di prepotenza e criminosi – aggiunge la nota pubblicata. Direzione – prosegue – che auspico venga prontamente intrapresa anche per il nosocomio di Pescara e per le altre strutture sanitarie della regione – si apprende dalla nota stampa. Misura non più rimandabile – Intanto – annuncia D’Addazio – questa mattina ho protocollato la richiesta di audizioni urgenti in commissione Sanità degli assessori Nicoletta Verì e Roberto Santangelo, del direttore generale della Asl di pescara, Vero Michitelli e dei rappresentanti sindacali, per affrontare la problematica dei paventati licenziamenti dei lavoratori del servizio di accoglienza”, conclude – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it