Emiciclo. D’Incecco e Mannetti su elezione Biondi ANCI: “Conferma di buon lavoro”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’elezione del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi a presidente dell’Anci Abruzzo ci riempie di soddisfazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ la conferma del grande lavoro che, con il prezioso e determinante contributo della Lega, sta portando avanti nel Capoluogo di regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo certi che rappresenterà al meglio le istanze dei nostri territori, interpretando con tenacia, competenza e dedizione il nuovo ruolo che è chiamato a ricoprire – Biondi è anche il primo presidente di centrodestra dell’Anci nella storia della regione – A lui i nostri complimenti”. Così il segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo, il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti – precisa il comunicato. “Vittoria di Biondi e del centrodestra, – sottolineano – ma anche grande risultato per la Lega e i suoi sindaci – aggiunge la nota pubblicata. Il primo cittadino di Silvi, Andrea Scordella è stato confermato in queste elezioni membro del direttivo regionale Anci, mentre il sindaco di Gamberale e segretario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci è stato nominato componente permanente nel Consiglio nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il sindaco di Farindola Luca Labricciosa entra invece a far parte del Collegio dei Revisori regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, la Lega ha eletto ben tre delegati per il congresso nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di Scordella, del sindaco di Fagnano Alto Francesco D’Amore e del sindaco di Villa Santa Maria Pino Finamore – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tutti i nostri auguri di buon lavoro”. (com/red)

