Emiciclo. I lavori del Consiglio regionale riprendono oggi alle 16

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– I lavori del Consiglio regionale, già convocato per il 26 novembre scorso e poi sospesi, con decisione dell’Assemblea, riprenderanno oggi, venerdì 29 novembre, alle ore 16, per l’esame dei progetti di legge riguardanti il riconoscimento di due debiti fuori bilancio e nello specifico il contratto di noleggio di un’autovettura da parte del Dipartimento Territorio e Ambiente e del oagamento in favore di Fondazione Politecnico di Milano – Dipartimento Sanità.

