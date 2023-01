Emiciclo. Il 2022 di Autorità indipendenti e Comunicazione

- Advertisement -

– Nel corso della conferenza stampa di questa mattina sono stati diffusi i dati relativi alle Autorità indipendenti e all’attività di stampa e comunicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. CORECOM – Sono state elaborate 2957 istanze di conciliazione; 310 istanze di definizioni; 368 provvedimenti d’urgenza – viene evidenziato sul sito web. I progetti realizzati nel 2022: Conciliaweb 3.0 con la possibilità di presentare istanze tramite Spid o carta d’identità elettronica; la campagna di comunicazione sulla nuova tv digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ – Tra le attività del 2022 ci sono il cortometraggio “Amore in codice rosso”, lo spettacolo teatrale “L’ultimo velo” oltre all’incontro con una delegazione di amministratori lituani e polacchi per parlare della violenza di genere e degli strumenti che la CPO ha posto in essere in favore della cultura della non violenza e delle pari opportunità. DIFENSORE CIVICO REGIONALE – Gli uffici regionali hanno processato 500 istanze di intervento, con 2.000 protocolli e giunto a 64 decisioni – aggiunge la nota pubblicata. GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA – Elaborata la proposta di Legge alle Camere in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” a tutela del diritto delle madri con figli disabili alle pari opportunità lavorative – si apprende dalla nota stampa. La Garante è stata ascoltata in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori; Organizzato il secondo corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati organizzato dalla Garante per l’Infanzia con 67 adesioni e 33 tutori formati – precisa la nota online. Corso di formazione per avvocati “Principio di legalità: poteri, funzioni e responsabilità genitoriali e professionali in ambito minorile” accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con 100 adesioni – precisa il comunicato. Corso di formazione per psicologi e assistenti sociali “Principio di legalità: poteri, funzioni e responsabilità genitoriali e professionali in ambito minorile”. Raccolta delle manifestazioni di disponibilità di cittadini per l’accoglienza di minori ucraini e famiglie ucraine con minori in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e le Prefetture (550 disponibilità acquisite). Raccolta delle manifestazioni di interesse di mediatori culturali (acquisite 70 disponibilità). Gestione database attraverso acquisizione cadenzata di dati dagli ECAD relativa al numero di minori accolti nelle strutture di accoglienza abruzzesi (età, ambiti di provenienza, periodi di permanenza in istituto, costi, etc.). Gestione dei casi segnalati attraverso interventi mirati in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, Tribunale per i Minorenni, figure parentali e/o di riferimento del minorenne (71 procedimenti aperti). Stipula di 6 Protocolli d’intesa con Enti e/o Organismi che operano a vario titolo nell’ambito della tutela dei minori, per il conseguimento sinergico di obiettivi comuni GARANTE DEI DETENUTI – Promosso il Progetto “Murap Festival 2022” realizzato con la collaborazione dei detenuti al fine della sistemazione e della riqualificazione del quartiere Rancitelli a Pescara; avviato un progetto con Aiga per attività di supporto durante le visite e i colloqui; il Garante dei detenuti, d’intesa con il Consiglio ha riconosciuto ai giovani detenuti che decidono di iscriversi negli Atenei della Regione Abruzzo di godere dell’esonero dal pagamento delle tasse universitarie; promosso infine l’incontro dei detenuti con il Santo Padre allo scopo di promuovere adeguati percorsi di reinserimento – aggiunge testualmente l’articolo online. STAMPA E COMUNICAZIONE – Pubblicate 1.056 notizie da ACRA (Agenzia di Stampa del Consiglio regionale dell’Abruzzo); 41 conferenze stampa; 101 servizi video e 205 fotografici – aggiunge la nota pubblicata. Il portale d’informazione www.emiciclonews.it, ha ottenuto nel 2022 79.313 visualizzazioni con 17.178 nuovi utenti; 440.000 persone raggiunte su Facebook, 1205 follower su Instagram; +400 mila views su Youtube – si apprende dalla nota stampa. Per quanto riguarda le visite dell’Emiciclo sono state ospitate 29 scuole con 1.224 studenti e 189 docenti oltre a 4 delegazioni straniere e 2 classi Erasmus (Polonia e Ungheria).

