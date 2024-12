Emiciclo. Il calendario della sessione di bilancio 2024. Inizio domani con la Prima Commissione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il calendario della sessione di bilancio 2024. I lavori inizieranno domani, giovedì 19 dicembre alle 10, con la convocazione della Prima Commissione “Bilancio, Affari generarli e Istituzionali”, che avvierà l’esame dei provvedimenti contabili con l’audizione dell’assessore la bilancio, Mario Quaglieri e dei funzionari della struttura – Nel pomeriggio, alle 15, saranno chiamati in audizione: l’assessore alla sanità, Nicoletta Verì e i direttori delle Asl; l’assessore al sociale, Roberto Santangelo – Venerdì 20 dicembre, a partire dalle 10.30, sempre la Prima Commissione proseguirà le audizioni degli assessori per giungere alle 15 all’ascolto dei rappresentanti della società civile – si apprende dalla nota stampa. Dopo il weekend la ripresa dei lavori per lunedì 23 dicembre, con la convocazione delle Commissioni, dalla Seconda alla Quinta, a partire dalle ore 10. I Commissari dovranno esprimere i pareri sui documenti di bilancio entro le ore 15. Venerdì 27 dicembre, alle 10.30, si tornerà in Prima Commissione per l’esame finale dei provvedimenti, necessario all’espressione del parere finale di merito – recita il testo pubblicato online. Parere che dovrà arrivare entro le 14 di sabato 28 dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iter commissariale si chiuderà anche senza l’espressione del parere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio del 27, alle 15, è previsto l’avvio di una prima seduta del Consiglio regionale per l’esame della Legge “Milleproroghe” e di eventuali provvedimenti licenziati dalle Commissioni. La seduta dedicata ai provvedimenti contabili e di programmazione avrà inizio alle 16. All’ordine del giorno: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR); Nota di aggiornamento al DEFR; Legge di stabilità; Bilancio di previsione 2025-2027. I lavori d’Aula potrebbe proseguire a lunedì 30 dicembre con chiusura entro le 24.

