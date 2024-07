Emiciclo. Il Consiglio regionale si riunirà il 30 luglio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – La Conferenza dei Capigruppo, in previsione della pausa estiva, ha stabilito le date per la convocazione del Consiglio regionale che si riunirà, in seduta ordinaria, martedì 30 luglio e, eventualmente, martedì 6 agosto – La Conferenza ha inoltre stabilito che le attività consiliari saranno sospese dal 13 al 23 agosto e riprenderanno secondo il calendario dei lavori delle Commissioni – precisa la nota online.

