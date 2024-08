Emiciclo. Il presidente Sospiri e una rappresentanza dell’Assemblea al corteo della Bolla

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha presenziato al corteo della Bolla della 730esima Perdonanza Celestiniana con il vicepresidente dell’Assemblea Antonio Blasioli e i consiglieri regionali Luca De Renzis, Pierpaolo Petrucci, Carla Mannetti, Maria Assunta Rossi, Gianpaolo Lugini, Antonio Di Marco e Alessio Monaco, le autorità civili, le associazioni e i gruppi per il primo Giubileo della storia indetto da Papa Celestino V. Il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, in rappresentanza del Governo, ha passato in rassegna il picchetto d’onore a piazza Palazzo prima della partenza del corteo che da Palazzo Margherita, sede municipale, ha attraversato corso Vittorio Emanuele II, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio per poi raggiungere la basilica di Santa Maria di Collemaggio, con il rito di apertura della Porta Santa – si apprende dal portale web ufficiale. Sono stati circa 1200 i partecipanti, di cui 500 in abiti storici, 500 rappresentanti delle istituzioni e autorità civili e 200 in rappresentanza di associazioni e gruppi – aggiunge la nota pubblicata. La Porta Santa della Basilica è stata poi aperta ai vespri, così come recita la Bolla Papale di Celestino V, dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito dell’Aquila – L’arcivescovo Petrocchi, dopo la lettura della Bolla da parte del Sindaco, ha letto il capitolo della Bolla di Papa Francesco “Spes non confundit” per l’indizione del Giubileo 2025, in cui è citata la Perdonanza e San Celestino V.

